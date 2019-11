utenriks

Omfattande og umiddelbare tiltak for å trappe ned bruken av fossilt brennstoff blir kravd for å unngå at målet til Paris-avtalen om å avgrense oppvarminga av atmosfæren til 1,5 grader innan 2030 ikkje blir uoppnåeleg, heiter det i FNs miljøprograms (UNEP) årlege utsleppsrapport Emissions Gap Report, som vart lagt fram tysdag.

UNEP slår òg fast i rapporten sin at CO2-utsleppa stig kvart år, og åtvarar om at det ikkje er teikn til at utsleppa vil nå nokon topp dei næraste åra.

