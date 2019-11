Fagforeiningsleiar i Colombia varslar ny streik etter møte med presidenten

utenriks

– Det blir ein ny streik i morgon, og vi vil halde fram med å sjå på kva moglegheiter vi har for handle, seier Diogenes Orjuela, som leiar fagforeininga CUT, etter å ha vore i møte med presidenten i landet Ivan Duque.

I seks dagar på rad har det vore halde regjeringskritiske demonstrasjonar i Colombia. Orjuela sa at demonstrasjonane vil halde fram tysdag, og demonstrantar vil halde fram med demonstrasjonsforma som kallast cacerolazo, som inneber å lage lyd med bruk av kasserollar og steikjepanner.

Møtet Duque har hatt i hovudstaden Bogota med ei samanslutning av fagforeiningar, urfolksgrupper og opposisjonsparti, er del av dei nasjonale samtalane han lanserte søndag. Formålet er å ta opp utfordringar mellom anna knytt til korrupsjon og sosiale forskjellar.

Fire personar har til no mista livet i samanstøytar etter at demonstrasjonane starta, og rundt 500 personar har vorte skadde. Blant offera er ein mann på 18 år, som måndag døydde av skadane han fekk under ein demonstrasjon i helga. Det er antatt at han døydde etter at han vart treft i hovudet av ein sjokkgranat som politiet kasta.

