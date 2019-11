Minst fire døde og 150 skadde etter kraftig jordskjelv i Albania

utenriks

Skjelvet skjedde like før klokka 4 natt til tysdag om lag 34 kilometer nordvest for hovudstaden Tirana, opplyser Det seismologiske senteret som overvaker Europa og Middelhavet (EMSC).

Éin person mista ifølgje styresmaktene i landet livet då han hoppa ut av huset sitt då skjelvet trefte. Ein annan person omkom då ein bygning kollapsa i kystbyen Durrës, 33 kilometer vest for Tirana. Redningspersonell jobbar for å hente ut andre menneske frå bygningen, opplyser styresmaktene.

Ytterlegare to personar har òg mista livet. Ifølgje forsvarsdepartementet i landet skjedde dette då ein bygning kollapsa i Thumanë, som ligg 36 kilometer nord for Tirana. Det blir meldt om at minst tre leilegheitsbygg og ein straumforsyningsstasjon vart påført skader i dette området.

I tillegg til dei døde er rundt 150 menneske skadde.

– Vi er i beredskap med medisinske team på alle sjukehus, opplyser helseminister Ogerta Manastirliu til avisa Gjurma.

Bilde på sosiale medium viser øydeleggingar og hus som har rasa saman. Folk sprang ut i gata i panikk i Tirana og i Durrës.

Fleire etterskjelv følgde det kraftige skjelvet i natt, som ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) er det kraftigaste i Albania på 20 år, skriv nyheitsbyrået DPA.

Skjelvet var merkbart i eit stort område og i fleire naboland. Det italienske nyheitsbyrået ANSA melder at skjelvet kunne kjennast i regionane Puglia og Basilicata, heilt sør i Italia.

I september vart minst 108 menneske skadde etter at Albania vart ramma av eit kraftig jordskjelv. Det skjelvet hadde ein styrke på 5,8, og episenteret var ved kystbyen Durrës.

