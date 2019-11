Trump erklærer støtte til demokratirørsla i Hongkong

utenriks

Trump forsikra overfor reporterar utanfor Det kvite hus at bodskapen til demonstrantane i Hongkong er at USA står saman med dei.

Samtidig sa Trump at han har eit «veldig godt forhold» til Xi og viste til at USA er i sluttfasen av ein viktig handelsavtale. Det har den siste tida komme meldingar om at USA og Kina nærmar seg ein avtale, og at den kan vere på plass allereie mot slutten av året.

Trump hevda i eit intervju med TV-stasjonen Fox førre veke at Kina ikkje har sett inn militæret mot demonstrantane i Hongkong fordi han har åtvara dei om konsekvensane det vil få for handelsavtalen.

Eit lovforslag som vart vedtatt i Kongressen i USA førre veke som støttar menneskerettar og demokrati i Hongkong, vart møtt med raseri i Kina. Styresmaktene i Beijing har bedt Trump om å ikkje underteikne lovforslaget.

Det har vore enorme demonstrasjonar i Hongkong sidan juni. Demonstrantane krev mellom anna meir demokrati og regimeskifte.

