Dødstala stig etter jordskjelvet i Albania

Ytterlegare fire personar vart stadfesta døde tidleg onsdag, og dødstala har dermed stige til 25.

Framleis blir det frykta at fleire er fanga under samanrasa bygningar. I Durrës har mellom anna eit høghus på 18 etasjar og to hotell kollapsa.

Redningsarbeidarar held fram med å leite etter overlevande.

Til saman er 43 personar henta ut av ruinane i live. Fleire av dei er barn, ifølgje tv-kanalen Klan.

Jordskjelvet med styrke 6,4 hende like før klokka 4 natt til tysdag, om lag 34 kilometer nordvest for hovudstaden Tirana. Sidan har det vore ei rekke kraftige etterskjelv.

I kystbyen Durrës, Albanias nest største by, har folk sove i telt, bilar og på eit fotballstadion som følgje av etterskjelva.

I september vart minst 108 menneske skadde då Albania vart ramma av eit kraftig jordskjelv. Dette skjelvet hadde ein styrke på 5,8, og episenteret var ved Durrës.

