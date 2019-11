Dresden-kuppet: 49 karats diamant blant edelsteinane som er stolne

utenriks

Det stadfestar museet, som onsdag publiserte ei liste over dei stolne gjenstandane. Eit tital diamantbelagte gjenstandar er stolne, og eit talsperson opplyser at hundrevis av individuelle steinar dermed er på avvege.

Den berømte kvite diamanten er sett inn i ei skulderbrosje. Ho er blant gjenstandane som på 1700-talet vart skaffa av August den sterke, kurfyrste av Sachsen. Han grunnla museet i Dresden.

Politiet er på jakt etter fire mistenkte personar i samband med innbrotet, som skjedde i morgontimane måndag. Overvakingskamera fanga opp to innbrotstjuvar som tok seg inn i lokala i renessanseslottet i byen. Politiet trur at to medhjelparar venta utanfor.

