utenriks

– Opplysningar vi har fått, tyder på at det var ein FN-soldat som var ansvarleg for at denne unge mannen døydde, seier ein talsmann for FNs tryggingsstyrke i Kongo (MONUSCO) til nyheitsbyrået AFP.

Demonstranten vart drepen i byen Beni aust i landet tysdag. Der demonstrerte lokalbefolkninga mot MONUSCO fordi dei meiner FN-soldatane ikkje har verna dei mot angrep frå milits i området.

(©NPK)