Kamp mot klokka for å finne overlevande etter jordskjelvet i Albania

Kystbyane Durrës og Thumane vart hardast ramma av skjelvet, som ramma natt til tysdag denne veka.

I dei to byane var det fleire bustadblokker og hotell som kollapsa og mange menneske varte fanga i dei samanrasa bygningane. Minst 27 personar er til no stadfesta omkomme, opplyser albanske styresmakter.

Framleis er det menneske innesperra i ruinane, men det er uklart kor mange, ifølgje albanske medium. Så langt er nærare 50 menneske henta ut frå ruinane i live og til saman er over 650 menneske skadde.

Fleire etterskjelv

I Durrës, som er den nest største byen i landet, har nærare 30 bygg vorte øydelagde – fleire av dei er fullstendig jamna med jorda.

Jordskjelvet med ein styrke på 6,4 skjedde like før klokka 4, nordvest for hovudstaden Tirana. Sidan har det vore ei rekke kraftige etterskjelv.

Onsdag oppstod det full panikk i Durrës då eit etterskjelv med ein styrke på 5,3 førte til at ei rekke bygningar rista. Ingen skal likevel ha vorte skadde i dette etterskjelvet.

Mange er heimlause

I Durrës har folk sove i telt, bilar og på eit fotballstadion som følgje av etterskjelva. Under eit besøk i Durrës uttalte Albanias statsminister Edi Rama at regjeringa vil sørge for at familiar som har vorte heimlause etter jordskjelvet, vil få dekt hotellopphald.

I september vart minst 108 menneske skadde då Albania vart ramma av eit kraftig jordskjelv. Dette skjelvet hadde ein styrke på 5,8, og episenteret var ved Durrës.

