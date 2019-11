Trump vil kalle mexicanske narkokartell som terrorgrupper

utenriks

– Vi mistar 100.000 personar årleg som følgje av det som skjer, og det som kjem gjennom Mexico, sa Trump i eit intervju med den tidlegare Fox News-journalisten Bill O'Reilly tysdag.

Trump sa at han har jobba med listeføringa i 90 dagar, og at prosessen ikkje var enkel.

Dette vil i så fall bli den einaste listeførte terrorgruppa i Mexico og den andre i Latin-Amerika etter geriljagruppa Den nasjonale frigjeringshæren (ELN) i Colombia.

Tidlegare i november uttalte Trump at han vil ha krig mot narkokartella i Mexico som følgje av at ni amerikanske kvinner og barn vart skotne og drepne nord i landet. Eit berykta narkokartell blir mistenkt for å stå bak skytinga.

USAs liste over internasjonale terrorgrupper inkluderer IS, al-Qaida og Boko Haram.

