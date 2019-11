Von der Leyen fekk grønt lys for grøne ambisjonar

utenriks

Von der Leyen sa allereie då ho lanserte prosjektet sitt, at ho vil ha ein geopolitisk kommisjon, og det kom ho òg tilbake til i talen på onsdag.

– Verda treng vårt leiarskap meir enn nokosinne, at vi opptrer som ei ansvarleg makt og er ei kraft for fred og positiv forandring, sa den påtroppande presidenten til parlamentarikarane i Strasbourg.

Nettopp i klimakampen meiner ho Europa må leie an.

– Plikt til å handle

– Dette er eit eksistensielt spørsmål for Europa og for verda. Korleis kan det vere noko anna når 85 prosent av dei som lever i ekstrem fattigdom, lever i dei 20 mest klimasårbare landa? Korleis kan det vere noko anna når vi ser Venezia under vatn, Portugals skogar i flammar eller avlingar i Litauen halvert på grunn av tørke, spurde ho retorisk.

– Vi har ikkje ein augneblink å tape. Jo raskare Europa handlar, desto større vil fordelane vere for borgarane våre, konkurranseevna vår og velstanden vår, heldt den tyske EU-toppen fram.

Samtidig minte ho om at den grøne omstillinga vil krevje enorme investeringar, og at ho berre vil lykkast om alle er med – både i og utanfor unionen.

– Vi står berre for 9 prosent av dei globale utsleppa. Vi må få med oss resten av verda, og det skjer allereie. Klimaforandringar handlar om oss alle. Vi har plikt til å handle og makt til å leie, sa von der Leyen.

Lova å lytte

Plenumsavstemminga i Strasbourg var det siste formelle steget på den lange vegen mot ei ny «EU-regjering». Det nye kollegiet fekk 461 stemmer, medan 157 av EU-parlamentarikarane stemte imot. 89 av dei frammøtte avstod frå å stemme.

– Eg lova å lytte til dykk, og det er akkurat det eg har gjort. Det skal eg òg halde fram med. I hjartet av EUs demokrati ber eg dykk i dag om støtte til ein ny start for EU, sa von der Leyen.

– La oss få komme i gang med arbeidet, la ho til.

Det har vore mykje venting, og den gamle kommisjonen under Jean-Claude Juncker har vorte sitjande som eit forretningsministerium ein månad på overtid.

Ekstra toppmøte

Allereie då von der Leyen fekk toppjobben i juli, hadde prosessen hamna på etterskot. EU-landa måtte halde eit ekstra toppmøte då dei ikkje klarte å få leiarkabalen til å gå opp på det ordinære møtet halvanna veke tidlegare.

Etter kvart melde alle medlemslanda – med eitt unntak – inn kandidatane sine til kommisjonen. Storbritannia avstod sidan landet var på veg ut og brexit skulle skje før den nye kommisjonen tok fatt på femårsperioden sin. Med utsett brexit er Storbritannia stadig med i EU, men har framleis ingen kommissær, slik reglane krev.

Tre vart avviste

Det er likevel ikkje britisk motstand som har ført til den siste forseinkinga. Ho oppstod under habilitetsvurderinga i EU-parlamentet og utspørjinga av kvar enkelt kandidat. Tre av dei potensielle kommissærane vart avviste, og dermed måtte Frankrike, Romania og Ungarn spa opp nye namn.

Dei siste enkeltkommissærane vart godkjente førre veke, og onsdag fekk altså kollegiet som heilskap grønt lys.