FN ber Europa hjelpe Hellas med å løyse migrantbarnkrisa

– Det er ei barnekrise i dette landet som treng å bli handtert, sa FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) Filippo Grandi under sitt to dagar lange besøk i Hellas.

Hundrevis av migrantar kjem til dei greske øyane frå Tyrkia kvar dag. I tillegg bur rundt 39.000 migrantar frå før i leirane på øyane og ytterlegare 22.000 på fastlandet.

Kummerlege forhold i leirane

Førre veke opplyste den greske regjeringa at den har mislykkast i å overtale dei andre EU-landa til å ta imot rundt 3.000 einslege mindreårige migrantar.

– Ærleg talt, viss Europa meiner at dei ikkje er nøydde til å dele på ansvaret for barna, som verken har ein heim, ein familie eller ei framtid, så er eg bekymra for Europa, sa Grandi.

Under Hellas-besøket sitt besøkte Grandi ein leir på øya Lesvos. Høgkommissæren kallar forholda i leiren «ekstremt urovekkande» med «konfliktar som ofte resulterer i vald, særleg mot mindreårige».

Protestar mot flytting av leirar

Menneskerettsorganisasjonar har gitt Hellas' nye, konservative regjering kritikk for korleis dei har handtert migrantsituasjonen.

Den greske regjeringa har nyleg varsla ein omfattande plan for å reformere dei overfylte migrantleirane på dei greske øyane. Dei seier dei òg vil gjere grensene «lufttette» mot ein frykta ny straum av asylsøkarar ved å setje inn langt fleire grensevakter.

Planane har ført til protestar i ei rekke byar i Nord-Hellas, og på Samos truar ordføraren med å gå av i protest mot planen om å opprette ein ny leir som skal huse minst 5.000 asylsøkarar på øya.

