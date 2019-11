Fleire irakiske demonstrantar drepne i samanstøytar

utenriks

I Nasiriyah, sør i Irak, vart 23 demonstrantar drepne då tryggingsstyrkar opna eld torsdag, opplyser kjelder i helsevesenet og tryggingstenestene.

Samanstøytane braut ut då tryggingsstyrkane greip inn for å få kontroll over to bruer i byen som demonstrantar hadde blokkert.

Ytterlegare fire demonstrantar vart drepne og 22 såra då tryggingsstyrkar skaut med skarpt mot demonstrantar på Ahrar-brua i hovudstaden Bagdad.

To månader med demonstrasjonar

Demonstrantar har fylt gatene i Bagdad og andre byar sør i landet i snart to månader. Dei krev politiske reformer og eit oppgjer med korrupsjon og ineffektivitet. Protestrørsla gjer òg opprør mot Irans aukande påverknad i landet.

Regjeringa har lova reformer, men folket krev regimeskifte.

Som følgje av dei blodige samanstøytane har statsminister Adel Abdul-Mahdi no sparka militærkommandøren som vart send til Nasiriyah for å roe ned situasjonen.

Mahdi, som også er sjef for Iraks militærstyrkar, har gitt ordre til høgtståande militærtenestemenn om å gripe inn fleire stader sør i landet.

Det irakiske militæret har samtidig kunngjort at det vil bli sett inn ekstra styrkar for å rette opp igjen ro og orden. Demonstrantane har sperra av vegar fleire stader.

Sette fyr på konsulat

Onsdag vart eit iransk konsulat sett i brann i den heilage byen Najaf.

Ein demonstrant vart drepen og 35 såra då politiet skaut med skarpt i eit forsøk på å hindre demonstrantane frå å ta seg inn i konsulatbygget. Ingen av dei tilsette på konsulatet vart skadde i brannen.

Då dei kom seg inn i konsulatet, skal demonstrantane, ifølgje ei anonym politikjelde, ha fjerna eit iransk flagg og bytt det ut med eit irakisk. Iran har fordømt angrepet.

Demonstrasjonane har gått føre seg sidan 1. oktober. Minst 350 har vorte drepne av tryggingsstyrkar, og over 15.000 er skadde i samanstøytane.

