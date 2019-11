Frankrike ser på «strategiske alternativ» i Sahel-regionen etter helikopterulykke

utenriks

– Oppdraget vårt er viktig. Men uavhengig av det gjer situasjonen i Sahel oss nøydde til å sjå på alle dei strategiske alternativa, seier Macron etter eit møte med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han varslar at den franske regjeringa og forsvaret i vekene som kjem, vil gå i djupna på dei militære operasjonane sine i området.

– Og eg understrekar at alle alternativ for augneblinken er opne, seier Macron.

IS hevdar å stå bak

Torsdag hevdar ein av IS' søsterorganisasjonar at dei står bak helikopterulykka, men dei har ikkje lagt fram nokon bevis for dette.

Fråsegna kjem nær tre døgn etter ulykka måndag kveld, som skjedde i samband med eit oppdrag for å kjempe mot opprørarar på grensa til Niger nord i landet.

Talsmann for det franske forsvaret, Frederic Barbry, seier at dei ikkje ønsker å kommentere påstanden.

Men kort tid etter ulykka sa sjefen for den franske generalstaben, François Lecointre, at helikoptera hadde støtta franske styrkar som jaga IS-gruppa på bakken.

Blir heidra

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly kom onsdag Mali for å heidre dei 13 franske soldatane som omkom i ulykka.

Førstkommande måndag vil Frankrikes president Emmanuel Macron halde ein nasjonal seremoni for å heidre soldatane.

Uroa i Mali byrja med eit militærkupp og deretter eit tuareg-opprør nord i landet i 2012. Ein franskleidd militæroperasjon pressa dei militante ekstremistane ut av Nord-Mali, men ekstremistane har sidan vore aktive i grenseområdet mellom Mali, Niger og Burkina Faso.

(©NPK)