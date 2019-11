Kina rasar mot Trump-støtte til demonstrantane i Hongkong

utenriks

Kinesisk utanriksdepartement har sagt at det vil komme «sterke motreaksjonar» viss USA held fram med å blande seg inn i dei interne forholda i Hongkong. Handelssamtalane mellom dei to landa kan òg komme i fare.

– Underteikninga av dei to lovene vil undergrave samarbeidet med USA på viktige område, svarte talsmann for Kinas utanriksdepartement, Geng Shuang, på spørsmål om den amerikanske lovsigneringa vil påverke handelssamtalane mellom Kina og USA.

Kva den kinesiske motreaksjonen vil bli, er enno ikkje spesifiserte, men talsmannen seier det vil bli kjent «heller før enn seinare».

Kina rasar

Lovene, som vart godkjente i Senatet og Representanthuset i USA førre veke, uttrykker støtte til demonstrantane i Hongkong, understrekar rettane deira og truar med sanksjonar ved brot på desse rettane.

Etter at Donald Trump signerte lovene har Kina rasa og kalla signeringa ei alvorleg innblanding i kinesiske forhold.

Landet har òg kalla USAs handlingar «ekstremt avskyelege» og meiner «heilt skjebnesvangre intensjonar» ligg bak. Ifølgje kinesiske styresmakter er heile folket i Kina og Hongkong imot USA på dette området.

Også lokale styresmakter i Hongkong har beklaga at USA har godkjent lovene.

Kalla inn på teppet

USAs ambassadør Terry Branstad måtte torsdag òg inn på teppet i kinesisk UD. Der fekk han overlevert ein kraftig protest frå Kinas viseutanriksminister Le Yucheng.

President Trump framstilte det litt annleis i si pressemelding.

– Eg signerte desse lovene i respekt for president Xi, Kina og folket i Hongkong, sa Trump.

Trump la til at lovene er vedtatt av han i håp om at leiarar og representantar for Kina og Hongkong vil vere i stand til å løyse usemjene sine, og at det fører til langvarig fred og velstand for alle.

Marknaden opna svakt

Bloomberg spådde umiddelbart at signeringa ville ytterlegare komplisere det allereie anstrengde forholdet mellom USA og Kina.

Medan mange medlemmer av Kongressen lenge har ytra si støtte til demonstrantane som krev meir sjølvstyre for Hongkong, har Trump til no halde seg taus om saka offentleg.

Etter at signeringa vart kjent gjekk dei store internasjonale børsane svakt tilbake. Mange er truleg bekymra for skjebnen til dei skjøre handelsforhandlingane mellom USA og Kina.

Hang Seng-indeksen fall umiddelbart etter opning torsdag, men tok seg noko inn gjennom dagen og enda ned 0,2 prosent. Også andre kinesiske børsar hadde ein nedtur.

(©NPK)