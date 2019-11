Minst 20 drepne i fleire angrep nord i Afghanistan

utenriks

Minst sju afghanske tryggingsstyrkar vart drepne i Takhar, og meir enn ti andre vart såra i eit angrep mot to basar i Darqad-distriktet, seier to rådsmedlemmer.

Ifølgje dei var ikkje basane tilstrekkeleg sikra, noko dei militante utnytta.

Taliban tok kontrollar over distriktet for om lag to månader sidan, men afghanske styrkar tok tilbake kontrollen for ein månad sidan. Taliban skal framleis vere til stades i området, ifølgje rådsmedlemmene.

13 vart drepne då ei bombe gjekk av førre veke ved ein landeveg i Imam Sahib-distriktet i Kunduz. To sivile vart såra i same hending.

Lokale styresmakter gir Taliban skulda for hendinga, og ifølgje dei har opprørsgruppa planta bomber i området for å hemme forflyttingsevna til dei afghanske tryggingsstyrkane. Ein Taliban-talsmann seier hendinga blir granska.

Ifølgje FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA) vart meir enn 2.500 sivile drepne og meir enn 5.600 såra i dei ni første månadene av året.

(©NPK)