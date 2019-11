Minst 22 irakiske demonstrantar drepne i samanstøytar

utenriks

Demonstrantane vart drepne då tryggingsstyrkar opna eld torsdag, opplyser kjelder i helsevesenet og tryggingstenestene.

Samanstøytane braut ut då tryggingsstyrkane greip inn for å få kontroll over to bruer i byen som demonstrantar hadde blokkert.

Demonstrantar har fylt gatene i hovudstaden Bagdad og byar sør i landet i snart to månader med krav om politiske reformer og eit oppgjer med korrupsjon og ineffektivitet.

Som følgje av dei blodige samanstøytane har statsminister Adel Abdul-Mahdi no sparka militærkommandøren som vart sendt til byen for å roe ned situasjonen.

Abdul-Mahdi, som også er sjef for Iraks militærstyrkar, har gitt høgtståande militærtenestemenn ordre om å gripe inn fleire stader sør i landet.

Onsdag vart eit iransk konsulat stukke i brann i den heilage byen Najaf. Iran har fordømt angrepet.

Det irakiske militæret har samtidig kunngjort at det vil bli sett inn ekstra styrkar for å rette opp igjen ro og orden.

(©NPK)