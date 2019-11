utenriks

Han kom til flybasen Bagram Airfield like før klokka 20.30 lokal tid. Dette er den største amerikanske militærbasen i Afghanistan.

Besøket til presidenten varte i om lag to og ein halv time. Han uttalte at USA og Taliban har tatt opp att samtalar, og at han trur Taliban er opne for våpenkvile.

Fråsegna kjem over to månader etter at Trump brått braut fredssamtalar med Taliban etter eit bombeangrep i Kabul der tolv personar, mellom dei ein amerikansk soldat, vart drepne.

(©NPK)