Ungarn trekker seg frå Eurovision

Kjelder i den ungarske rikskringkastinga MTVA, som har sterke band til staten, opplyser til The Guardian at avgjerda om å trekke seg ut av Eurovision heng saman med det synet regjeringa har homoseksualitet, og at Eurovision blir sett på som for sterkt assosiert med LHBT-kultur.

Denne forklaringa blir på det sterkaste nekta for av talspersonen til regjeringa Zoltan Kovacs, som stemplar opplysningane som «skamlaus møkkagraving og sladder». Ifølgje han har ingen i regjeringa nokosinne sagt at Eurovision er «for homo».

Noka forklaring på kvifor Ungarn trekker seg frå songkonkurransen, gir han derimot ikkje.

MTVA uttaler i ein skriftleg kommentar til The Guardian at Ungarn i staden for å delta i Eurovision vil støtte ungarsk popmusikk meir direkte.

