Australsk startskot for global klimastreik

Over 500 demonstrantar, dei fleste av dei skulebarn, stilte seg opp utanfor det liberalkonservative hovudkontoret til regjeringspartiet i Sydney. Der kravde dei meir handling mot klimaendringar, melder kringkastaren ABC.

– Eg vil ha klimahandling. Dette er ei krise. Oppfør dykk deretter, sa Shiann Broderick, ein av dei frammøtte. 18-åringen fortalde at familien mista alt i ein skogbrann som feia gjennom eit bustadområde nord i delstaten New South Wales. Statsminister Scott Morrison «sår tvil om vitskapen» i svaret til regjeringa på klimaendringane, sa ho.

I Adelaide sette 200 demonstrantar seg ned på trappene utanfor parlamentsbygningen i delstaten. I Melbourne stilte anslagsvis 700 skuleelevar opp.

Frammøtet var langt lågare enn i september, då 300.000 australiarar deltok i klimastreik landa rundt. Det var ein av dei største demonstrasjonane i historia i landet.

Den svenske jenta Greta Thunberg skulka skulen i august 2018 og demonstrerte utanfor den svenske nasjonalforsamlinga. Det inspirerte barn og unge til å gjere det same verda rundt, under slagordet «Fridays for Future».

Seinare fredag vart det halde klimastreik fleire stader i Europa, mellom anna i Tyskland og Noreg. Det blir varsla klimastreik òg i USA seinare på dagen.

