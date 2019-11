Bolsonaro meiner Leonardo DiCaprio er blant dei ansvarlege for Amazonas-brannar

utenriks

– DiCaprio er ein kul fyr, er han ikkje? Gir pengar for å setje regnskogen i brann, sa Bolsonaro til tilhengarane sine fredag.

Miljøorganisasjonen til den kjente skodespelaren har donert 5 millionar dollar for å verne regnskogen i Amazonas etter brannane i juli og august, som øydela store område.

Fråsegnene frå Brasils president kjem etter politirazziaer i hovudkvartera til to frivillige organisasjonar i delstaten Pará. Fleire frivillige brannmenn vart arrestert og seinare lauslatne. Brannmennene nektar for å ha gjort noko gale.

Lokalt politi seier at organisasjonane blir mistenkte for å ha stifta brannar for å skaffe seg sjølv midlar.

Den føderale påtalemakta seier likevel at etterforskinga deira av brannane tyder på at det er lokale utbyggjarar som står bak.

