Hongkong-universitet opna igjen

Folk fekk tilgang til universitetsområdet igjen fredag. Sperringane rundt det tekniske universitetet vart fjerna etter at rundt 100 politifolk torsdag og fredag søkte gjennom området for å innhente bevis og fjerne farlege gjenstandar, skriv Hongkong-politiet på Facebook.

På dei to dagane beslagla politiet 3.989 bensinbomber, 1.339 eksplosive gjenstandar, 601 flasker med etsande væske og 573 våpen, skriv politiet.

Under aksjonen fann ikkje politiet nokon demonstrantar. Kvelden før politiet rykte inn sa ein maskert demonstrant til lokale medium at det då var rundt 20 personar som framleis gøymde seg på universitetsområdet for å unngå å bli arresterte. Dette var dei som var att av rundt 1.000 demonstrantar som hadde søkt tilflukt på universitetsområdet for å sleppe unna politi under protestar i gatene i området rundt. Politiet omringa området slik at demonstrantane ikkje kunne komme seg ut frå universitetsområdet.

Nokre få av dei klarte likevel å ta seg ut gjennom politisperringane. Men rundt 700 vart arrestert og opplysningar om 300 mindreårige har vorte registrert, opplyser politiet.

Universitetet sjølv opplyste onsdag at store delar av universitetsområdet hadde vorte vandalisert, og at universitetet hadde bedt politiet om å trekke seg tilbake frå området slik at oppryddingsarbeidet kunne byrje.

