Oppjusterer tal for avskoging i Amazonas

10.100 kvadratkilometer skog forsvann frå juli 2018 til juli 2019, viser reviderte tal som INPE har publisert.

Mengda skog som gjekk tapt, var 43 prosent høgare enn den førre tolvmånadersperioden.

Berre for halvanna veke sidan presenterte INPE tal som tydde på at auken i avskoginga var på rundt 30 prosent. Ifølgje dei reviderte tala var altså auken endå større. Nivået er uansett det høgaste på over ti år.

Ei viktig årsak blir antatt å vere politikken til Brasils president Jair Bolsonaro. Han vart innsett ved årsskiftet og har gjort det klart at han prioriterer landbruk og industri framfor miljøvern.

Noreg har i ei årrekke bidratt med store pengesummar til vern av regnskogen i Brasil. Norske styresmakter meiner Bolsonaros regjering har brote føresetnadene for samarbeidet, og regnskogstøtta er inntil vidare stansa.

