Taliban: Altfor tidleg å ta opp att fredssamtalar med USA

Meldinga kjem etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA har tatt opp att samtalane med Taliban. Under eit overraskingsbesøk til amerikanske soldatar i Afghanistan torsdag sa han òg at han trur gruppa er open for ei våpenkvile.

I fjor sommar vart det innleidd forhandlingar mellom USA og islamistgruppa. Målet var ein fredsavtale som kunne opne for at alle amerikanske soldatar vart trekte ut av Afghanistan.

I byrjinga av september vart likevel forhandlingane brått innstilte av president Donald Trump. Sidan då har Taliban trappa opp angrepa, som i mange tilfelle har ramma sivile.

USA invaderte Afghanistan i oktober 2001, som eit svar på 11. september-angrepa. Årsaka var at Taliban-regimet hadde late den ytterleggåande islamistgruppa al-Qaida opphalde seg og trene i landet.

