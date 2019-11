Tusk og Juncker takkar av – Michel og Von der Leyen overtar

utenriks

Tusk og påtroppande EU-president Charles Michel gav kvarandre ein god klem under seremonien i EUs hovudkvarter fredag.

– Europa er den beste staden i verda, i alle fall så lenge Europa held fram med å vere eit kontinent med fridom og rettssikkerheit, der eit samfunn som er klar over historia og kulturen sin held til, sa Tusk før han symbolsk gav frå seg bjølla.

– Eg er sikker på at du, kjære Charles, vil bruke alle talenta og eigenskapane dine til å halde oppe eininga vår, sa Tusk.

Michel sa at han vil gå inn for ei «fornuftsbasert tilnærming til problemløysing med innovasjon og effektivitet». Han understreka at den grøne økonomien skal prioriterast, og at Europa skal bli meir slagkraftig på verdsscena.

– I eit halvlangt til langsiktig perspektiv er det risiko for ny kald krig mellom USA og Kina. Europa risikerer å bli samtidig skadelidande i denne framtidige konflikten, åtvara Michel i eit intervju med fleire europeiske aviser tidlegare fredag.

Seinare fredag ettermiddag skal EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker ta eit siste farvel framfor kameraa. Han blir følgd av Ursula von der Leyen.

Endå ein seremoni finn stad søndag då det nye EU-teamet formelt overtar styringa av unionen.

