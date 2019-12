Bolsonaro ber Trump revurdere toll

utenriks

– Eg håper han har forståing for oss og ikkje straffar oss, sa Bolsonaro til brasiliansk radio etter at det måndag vart kjent at USA vil gjeninnføre toll på stål og aluminium frå Brasil og Argentina.

Ifølgje Trump er avgjerda eit svar på at Brasil og Argentina har devaluert valutaene sine, noko som fått negative konsekvensar for amerikansk industri.

Bolsonaro, som kallast «Tropenes Trump», skryter ofte av det gode forholdet sitt til den amerikanske presidenten. No håper han at Trump vil revurdere tollavgjerda.

Bolsonaro hevdar han har ei open linje til Trump og seier han vurderer å ringe til Trump for å drøfte saka.

(©NPK)