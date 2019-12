Guterres etterlyser handlekraftig klimamøte: – Inga tid å miste

utenriks

FNs store årlege klimaforhandlingsmøte byrja måndag i Madrid i Spania.

Under opningstalen bad FNs generalsekretær António Guterres landa i verda om å bestemme seg for om dei «verkeleg vil bli hugsa som den generasjonen som gøymde hovudet i sanden».

– Dersom vi ikkje raskt legg om levemåtane våre, set vi sjølve livet på spel, seier han.

Han trekker fram at nye tal viser rekordhøge nivå av klimagassar og bygging av nye kolkraftverk i fleire land.

– Med mindre verda sluttar å brenne kol, vil alt vårt strev for å takle klimaendringane vere dømt til å mislykkast, seier han.

Møtet vart flytta

Chiles miljøminister og leiar for møtet, Carolina Schmidt, seier at forhandlingane, som vil vare frå 2. til 13. desember, må legge grunnlaget for at ein kan gå mot karbonnøytrale økonomiar, samtidig som ein tar vare på dei fattigaste og dei som er mest utsett for stigande temperaturar – noko som har vorte omtalt som ein «rettferdig overgang».

– Historia vil felle ein dom over dei som ikkje vil sjå dette, seier Schmidt. Ho ber landa i verda vere meir ambisiøse når det gjeld løfte om å redusere utslepp av klimagassar.

Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landa som har underteikna FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og blir derfor omtalt som COP25.

COP25 skulle eigentleg vore halde i Santiago i Chile, men Chile valde tidlegare i haust å avlyse på grunn av politisk uro i landet.

– Vi har ei felles utfordring som vi berre kan løyse viss vi jobbar saman, seier Schmidt.

Kvotehandel og økonomisk bistand

Viktige forhandlingstema er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland.

Guterres trekker fram artikkel 6 i Parisavtalen om kvotehandel som spesielt viktig. Denne vart det ikkje semje om under forhandlingsrunden i fjor, COP24 i Katowice i Polen. Eit kjernespørsmål i forhandlingane i Madrid er korleis utsleppskutta skal bokførast.

– Å setje ein pris på karbon er avgjerande viss vi skal ha nokon sjanse til å avgrense den globale temperaturauken, seier generalsekretæren.

Nesten 30.000 deltar

I Parisavtalen som vart vedtatt for fire år sidan, vart det semje om å halde den globale oppvarminga under 2 grader og prøve å avgrense temperaturauken til 1,5 grader. I ein ny rapport frå FNs miljøprogram (UNEP) er konklusjonen at utsleppa må kuttast med 7,6 prosent kvart år fram mot 2030 viss målet skal bli nådd.

I praksis vil dette vere ekstremt vanskeleg, og klimautsleppa har så langt halde fram å auke.

Det er forventa rundt 29.000 besøkande på møtet i Madrid, der omtrent 50 stats- og regjeringssjefar er til stades under opninga på måndag. Blant dei som er på plass i den spanske hovudstaden, er statsminister Erna Solberg (H).

