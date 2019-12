Kina og Russland opnar gassrøyrleidning

utenriks

– Dagen i dag er oppsiktsvekkande, ei verkeleg historisk hending, ikkje berre for den globale energimarknaden, men først og fremst for dykk og oss, Russland og Kina, sa Russlands president Vladimir Putin under ei direktesend markering på fjernsyn måndag saman med den kinesiske motparten Xi Jinping.

– Prosjektet er eit døme på samarbeid som er til gjensidig nytte for våre to land. Utviklinga av kinesisk-russiske band er og vil vere ei utanrikspolitisk prioritert sak for begge nasjonane, sa Xi.

Gassrøyrleidningen knyter saman den største gasseksportøren i verda med den største energiimportøren i verda. Bak ligg ti år med harde forhandlingar og konstruksjonsarbeid under vanskelege forhold. Nesten 10.000 personar har deltatt i bygginga, opplyser det russiske gasselskapet Gazproms leiar Aleksej Miller.

– Røyrleidningen går gjennom område med myr, fjell, seismisk aktivitet, permafrost og stein, under ekstreme miljøforhold, opplyser Gazprom.

Naturgassrøyrleidningen er 3.000 kilometer lang. Han går frå Aust-Sibir til Blagovestsjensk på grensa, og derifrå inn i Kina.

Russland og Kina skreiv i 2014 under på ein avtale som varer i 30 år. Avtalen er verd 400 milliardar dollar, nærare 3.680 milliardar kroner etter dagens kurs. Gassrøyret skal vere fullt operativt i 2025 og forsyne Kina med 38 milliardar kubikkmeter naturgass i året. Kontrakten er den største i Gazproms historie.

(©NPK)