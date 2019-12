Kina stenger amerikanske krigsskip og NGO-ar ute frå Hongkong

utenriks

– Som svar på den urimelege åtferda frå USA, har den kinesiske regjeringa vedtatt å suspendere søknader frå USA om å la amerikanske marinefartøy og militærfly besøke Hongkong, frå og med i dag, seier talskvinna til utanriksdepartementet, Hua Chunying.

Ho kunngjorde òg utestenging av amerikanskbaserte NGO-ar då ho heldt den vekevise pressekonferansen i Beijing måndag.

Sanksjonane omfattar National Endowment for Democracy, Human Rights Watch, Freedom House og andre som har «oppført seg dårleg», opplyste Hua.

Kongressen i Washington vedtok førre månad lover som skal støtte menneskerettar og demokrati i Hongkong. Lovene inneber at USAs president årleg skal vurdere handelsstatusen USA har innvilga Hongkong.

Beijing meiner lovene utgjer innblanding i Kinas interne forhold og har protestert kraftig på vedtaket.

– Eg signerte desse lovene i respekt for president Xi Jinping, Kina, og folket i Hongkong, sa president Donald Trump.

Trump la til at lovene er vedtatt av han i håp om at leiarar og representantar for Kina og Hongkong vil vere i stand til å løyse sine usemjer i fredelege former, og at det fører til langvarig fred og velstand for alle.

Hongkong har hatt delvis sjølvstyre sidan den tidlegare britiske kolonien vart tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «eitt land – to system». Demonstrantane fryktar at Hongkong kan miste den særskilde statusen sin.

(©NPK)