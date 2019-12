Militæroperasjon i Burkina Faso etter kyrkjeangrep

utenriks

Ingen har så langt tatt ansvar for angrepet som skjedde under gudstenesta på søndag. Byen Hantoukoura ligg aust i landet ved grensa til Niger.

Tryggingsstyrkar har no starta jakta på gjerningspersonane, opplyser guvernøren i Komondjari-regionen.

President Roch Marc Christian Kabore kallar angrepet for barbarisk. Han sender òg kondolansar til dei pårørande og seier at han håper at dei som vart såra, kjem seg raskt.

Ei rekke ytterleggåande islamistgrupper er aktive i Burkina Faso, spesielt i områda som grensar til Niger og Mali, land som er herja av liknande konfliktar.

Dei siste månadene har Burkina Faso opplevd ei rekke angrep mot både sivile mål og tryggingsstyrkar. I mai storma væpna menn ei katolsk kyrkje i Dablo nordaust i landet. Seks personar vart drepne. I oktober vart minst 16 menneske drepne i eit angrep mot ein moské i byen Salmossi.

