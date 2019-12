Paven åtvarar mot «forbrukarvirus» i desember

utenriks

I ei messe i Vatikanet søndag åtvara paven mot det auka forbruket som kjem før jul. Han beskreiv tendensen som eit «virus som angrip trua ved rota».

– Vi må avsløre villfaringa om at du er glad når du har så mange ting. Motstå dei blendande lysa som lokkar til forbruk overalt denne månaden, sa paven under ei messe i Vatikanet i Roma.

Utspelet frå paven kjem rett etter Black Friday og deretter Cyber Monday, og ikkje minst etter hausttakkefesten i USA. Julehandelen er for alvor starta med spesielle tilbod for å setje i gang gåvesesongen opp mot jul. Analytikarar har berekna at forbrukarar i USA åleine handla for minst 68 milliardar kroner på nett på Black Friday.

– Vi må overvinne freistinga til å tru at meininga med livet er akkumulering, sa pave Frans under messa som innleidde adventstida.

