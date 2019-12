Solberg: – Vi treng meir global respons

utenriks

– I New York i september lova mange land å styrke måla sine knytt til Parisavtalen. Men vi ventar framleis på at dei landa med mest utslepp skal følgje opp, sa Solberg då ho talte under COP25, FNs årlege klimaforhandlingsmøte i Madrid måndag.

– Vi må ha desse landa om bord for å nå måla i Parisavtalen, la ho til.

Statsministeren trekte fram Noregs arbeid med å redusere utslepp, der det noverande målet er å kutte utsleppa med minst 40 prosent innan 2030 samanlikna med 1990-nivå.

Ho trekte òg fram Noregs bidrag til FNs fond for klimatilpassing i utviklingsland, i tillegg til tiltak som CO2-skatt og auka middel til forsking og utvikling, mellom anna når det gjeld industriell teknologi.

– Grøne løysingar banar veg for nye forretningsmoglegheiter, samtidig som det hjelper oss å handtere klimatrusselen.

Solberg la òg vekt på viktigheita av å verne skogane og hava i verda.

FNs store årlege klimaforhandlingsmøte blir halde i Madrid i Spania frå 2. til 13. desember.

