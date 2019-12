Stoltenberg: – Viktig å møtast når ein har ulike meiningar

utenriks

– Då er det viktig at vi sit rundt det same bordet og diskuterer ansikt til ansikt, svarer Stoltenberg på spørsmål om korleis det blir å halde alliansen samla på møtet utanfor London. Han meiner ikkje alliansen er i ferd med å slå sprekkar.

– Eg ser ein allianse som trass i usemjer om store og små spørsmål over fleire tiår, alltid har greidd å stå saman og verne kvarandre. Det er av interesse for oss, seier Stoltenberg til norske medium i den britiske hovudstaden.

Politisk koordinering

Den siste tida har det vore fleire vanskelege saker for alliansen, ikkje minst at Tyrkia invaderte kurdiskkontrollerte område i Syria etter at USA trekte seg ut. Det utløyste fordømming og stans i våpenleveransar frå dei Nato-allierte.

Mangelen på informasjon og koordinering førte òg til at Frankrikes president Emmanuel Macron omtalte alliansen som «hjernedød». I etterkant av det foreslo Tyskland at ei ekspertgruppe bør sjå på den politiske og strategiske koordineringa i alliansen. Det forslaget blir eit tema på toppmøtet, men det er framleis ikkje sikkert kva dei 29 medlemslanda kan bli samde om denne veka.

– Det er langt frå klart korleis ein kjem til å organisere dette arbeidet. Bodskapen min har heile tida vore at det heller ikkje er det viktigaste. Det viktigaste er at det er brei semje om å halde fram med å styrke alliansen, spesielt det politiske samarbeidet, seier Stoltenberg.

Har ikkje fått Sahel-spørsmål

Då Stoltenberg var i Paris, sa Macron òg at han kunne tenke seg meir samarbeid i Sahel-regionen, der landa leiar an i kampen mot ekstremistiske grupper. Stoltenberg ser førebels ikkje for seg at det er aktuelt med ei meir aktiv rolle for Nato der.

– Nokre Nato-land er saman med Frankrike der, men det har førebels ikkje komme nokon førespurnad frå franskmennene om nokon Nato-operasjon. Det har heller ikkje vore varsla noko slik til dette møtet, seier generalsekretæren.

Brukar meir

Eit anna tilbakevendande tema i Nato er USAs ønske om at Europa bidrar meir til å dra lasset. Før helga kunne Stoltenberg opplyse at Canada og dei europeiske Nato-landa har planar om å auke forsvarsbudsjetta sine med 400 milliardar dollar innan 2024. Han vil ikkje seie om det er nok til å gjere Trump fornøgd.

– Eg skal ikkje seie at han er heilt fornøgd, men eg er trygg på at han anerkjenner og ser den framgangen dei europeiske landa no står for.

(©NPK)