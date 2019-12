Tre redningsarbeidarar omkom i helikopterstyrt i Frankrike

utenriks

Helikopteret var søndag på redningsoppdrag i det flaumramma området sør i Frankrike, nær byen Marseille, då det styrta, opplyser det franske innanriksdepartementet.

Helikopteret av typen EC145 mista radiokontakt medan det søndag kveld var på oppdrag. Eit overvakingsfly vart sendt ut for å søke etter det i Var-regionen. Ved 1.30-tida om natta vart dei tre funne døde nær byen Rove, opplyser innanriksminister Christophe Castaner og statssekretær Laurent Nunez i ei fråsegn.

Førre veke omkom minst to personar og fleire andre vart melde sakna etter ein forrykande storm med kraftig regnvêr i landsdelen. Vatnet i fleire elvar steig kraftig og fløymde over store område. Tusenvis av heimar vart ramma av straumbrot, tre bles over ende, og fly vart innstilte som følgje av uvêret.

(©NPK)