Ukrainas president: Trump bad ikkje om gjenyting

utenriks

– Eg snakka definitivt ikkje med president Trump på ein måte som «dersom du gir meg det, gir eg deg dette», seier Zelenskyj i eit intervju med det tyske magasinet Der Spiegel.

Tidlegare har Zelenskyj òg avvist at Trump la press på han.

Bakgrunnen for riksrettsgranskinga av Trump er ein telefonsamtale i sommar der han oppmoda Zelenskyj til å igangsette ei etterforsking som ville omfatte Joe Biden og sonen hans. Demokraten Joe Biden kan potensielt bli Trumps utfordrar i presidentvalet neste år.

Samtalen fann stad samtidig som Trump hadde stansa militær bistand til Ukraina og late vere å invitere Zelenskyj til Det kvite hus. Dette har utløyst mistanke om at Trump prøvde å presse Zelenskyj til å starte ei etterforsking som ville vere innanrikspolitisk gunstig for den amerikanske presidenten.

I intervjua med Der Spiegel seier Zelenskyj òg at han ikkje vil at Ukraina skal bli eit «sjakkbrett for stormaktene». Ukraina får militær bistand frå USA for å kjempe mot russisk-støtta opprørarar i den austlege delen av landet.

