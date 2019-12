Elon Musk forklarer seg i retten om pedo-skuldingar mot grottedykkar

utenriks

Tysdag må Musk svare på kvifor han i juli i fjor omtalte den britiske dykkaren Vernon Unsworth som ein «pedo-fyr» på Twitter. Unsworth var med på å redde ut tolv gutar frå ei overfløymd grotte i Thailand.

Musk har tidlegare sagt at «pedo-fyr» er ei vanleg fornærming i Sør-Afrika der han voks opp, og at uttrykket er synonymt med «ekkel gamling» og at uttrykket blir brukt for å fornærme nokon på bakgrunn av utsjånad og åtferd – ikkje for å skulde nokon for pedofili.

Fråsegna kom etter at Unsworth hadde rakka ned på Musks tilbod om å bygge ein liten ubåt for å redde grottegutane. Unsworth kalla det eit «PR-stunt» frå Musk.

Musk bad seinare om unnskyldning for Twitter-meldinga og sletta ho.

Unsworths forsvararar krev eit ikkje kunngjort erstatningsbeløp i oppreising. Dei har avvist Musks forklaring rundt bruken av omgrepet «pedo-fyr». Dei hevdar òg at Musk leigde inn privatetterforskarar for å grave opp bevis rundt Unsworth, noko som aldri vart funne, ifølgje advokatane.

Etter å ha sletta Twitter-meldinga skreiv Musk i ein e-post til nettstaden Buzzfeed at Unsworth var «ein gammal, singel kvit fyr frå England som har reist og budd i Thailand i 30–40 år. Han flytta dit for å få seg ei barnebrud som var tolv år». Musk la ikkje fram bevis for påstanden.

Unsworth er 64 år gammal. Den thailandske kjærasten hans er 41 år gammal.

