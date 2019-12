Equinor har levert ny miljøplan for leiteboring i Australia

utenriks

Selskapet planlegg å starte leiteboringa årsskiftet 2020/2021. For å gjere dette må miljøplanen godkjennast av det australske petroleumstilsynet NOPSEMA.

Equinor har allereie levert miljøplanen sin til NOPSEMA to gonger utan å få den godkjent.

Oljeselskapet vil bore ein leitebrønn 1.372 kilometer sør for Australia. Equinor har tidlegare sagt at dei ikkje veit om det er olje i området.

Årsaka til at det førre utkastet ikkje vart godkjent, var at tilsynet kravde meir informasjon om risikoen for utslepp.

30. desember skal NOPSEMA etter planen konkludere om i kva grad Equinor får bore eller ikkje.

Tilsynet skriv på nettsidene sine at dei ikkje vil godkjenne leiteboring før Equinors miljøplan oppfyller dei lovfesta krava frå australske styresmakter.

Forslaget om leiteboring har vorte kraftig kritisert av miljøvernarar i både Noreg og Australia. Ifølgje miljøorganisasjonen Wilderness Society demonstrerte 10.000 personar i Australia mot Equinors oljeplanar i Australbukta.

