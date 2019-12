Iran innrømmer drap i demonstrasjonar

utenriks

Noko tal blir likevel ikkje gitt i meldinga frå iransk fjernsyn tysdag. Amnesty International meiner at minst 208 menneske vart drepne i uroa som følgde etter kunngjeringa frå styresmaktene om å skru opp prisane på drivstoff med 50 prosent i byrjinga av november.

– Eg kan kategorisk avvise tala gitt av fiendtlege grupper som rein løgn. Reelle tal er langt lågare, sa Gholamhossein Esmaili, ein tenestemann i det iranske rettsvesenet, tysdag.

Dei fleste av dei som vart arresterte, har vorte lauslatne, hevda Esmaili vidare. Han oppgav ingen tal, men ein parlamentarikar har sagt at det blir antatt at over 7.000 personar vart arresterte.

Nokre av dei som vart drepne, hadde gått til angrep med skytevåpen og knivar, og nokre hadde òg tatt gislar. I eit tilfelle dreidde det seg om ei separatistgruppe utstyrt med tyngre våpen i byen Mahshahr, ifølgje kanalen.

– Områda som de ser bak meg og til høgre, er der fiendtlege grupper skjulte seg og skaut mot politiet. Men, prisa vere Allah, dei væpna styrkane tok seg raskt av det som kom over jorda og øydela planen dykkar, seier politisjefen i byen Reza Papi til kanalen.

På grunn av protestane innskrenka styresmaktene tilgangen til internett i ei veke, og det kom derfor avgrensa med informasjon ut av landet.

Iran er hardt ramma av sanksjonane som vart innførte av USA etter at landet trekte seg frå den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.

(©NPK)