Japansk mann arrestert for å ha ringt kundeservice 24.000 gonger

utenriks

Mannen hevdar at mobiloperatøren har brote vilkåra i kontrakten hans og krev at tilsette i KDDI kjem til han og beklagar. Det opplyser ein talsperson for politiet i Japan.

Politiets anslår at mannen ringde 24.000 gonger, men dette talet er antakeleg for lågt, ifølgje japanske medium. Mannen skal nemleg òg ha ringt tusenvis av gonger frå ulike telefonkioskar.

Dei 24.000 samtalane er gjort dei siste to åra, men arrestasjonen kjem etter at han har ringt fleire hundre gonger dei siste vekene.

Det er gratis å ringe kundeservicen til KDDI.

71-åringen er sikta for å ha hindra verksemda til selskapet.

I tillegg til å ha fornærma tilsette på kundesenteret, skal han fleire gonger ha ringt for så å legge på med ein gong nokon tok telefonen.

(©NPK)