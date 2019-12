Kina vil at ein av fire bilar som blir selde i 2025, skal vere elektriske

utenriks

Industridepartementet la tysdag fram eit forslag til ein plan for satsing på heilelektriske bilar og hybridbilar.

I planen står det at Kina bør sikre at kvar fjerde nye bil som blir seld i landet enten skal vere hybridar eller heilelektriske.

Årsaka er delvis at landet skal no måla for lågare luftforureining og delvis at Kina ønsker å bli mindre avhengige av importert olje.

Kinesiske styresmakter har tidlegare uttalt at dei ønsker å innføre elbilkvotar for bilprodusentane i landet.

Kina planlegg òg å satse vidare på ny batteriteknologi, forbetre infrastrukturen for hydrogenbilproduksjon og førarlause bilar.

Forslaget frå industridepartementet seier ikkje noko om i kva grad landet ligg an til å nå målet om 25 prosent elektriske bilar.

