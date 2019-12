Mot ny varmerekord for tiåret som tar slutt ved nyttår

utenriks

Det fastslår Verdsmeteorologiorganisasjonen (WMO) i ein rapport som vart lagt fram måndag under FNs klimakonferanse i Madrid.

Sidan 1980 har kvart einaste tiår vore varmare enn det førre. Alt tyder på at dette òg gjeld for åra frå 2010 til 2019.

Gjennomsnittstemperaturen til kloden har så langt i år lege omtrent 1,1 grader høgare enn i førindustriell tid. 2019 ligg an til å bli eitt av dei tre varmaste åra som nokon gong er målte.

Dei siste fem åra vil høgst sannsynleg bli den varmaste femårsperioden sidan målingane byrja, ifølgje WMO. Også mengda klimagassar i atmosfæren i år er den høgaste som nokon gong er registrert.

– Viss vi ikkje umiddelbart tar grep for å kjempe mot klimaendringane, er vi på veg mot ein temperaturauke på over 3 grader mot slutten av hundreåret, med stadig meir skadelege konsekvensar for levekåra for menneska, seier WMO-sjef Petteri Taalas.

