NATO-møtet: Trump med frontalangrep på Macron

utenriks

– Det der var ei vågal fråsegn, sa Trump under eit pressetreff med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i London tysdag formiddag.

Trump langa ut mot Frankrike, som han sa har høg arbeidsløyse. Han hevda at landet må skattlegge selskapa i andre land for å få inntekter, viste til gule vester-rørsla og sa at landet har hatt eit tungt år.

– Derfor kan dei ikkje gå rundt og seie slikt om NATO, sa Trump.

– Ingen treng NATO meir enn Frankrike. USA treng NATO minst. Derfor er det svært farleg når Frankrike uttaler seg slik om NATO, sa Trump.

Det var i eit intervju med The Economist ein snau månad før toppmøtet at Macron kalla NATO «hjernedødt». Macrons misnøye var utløyst av at Tyrkia invaderte Nordaust-Syria etter at USA trekte seg ut – utan å informere dei andre NATO-medlemmene.

NATO-forsvar

Førre veke reiste Stoltenberg til Paris for å reinse lufta med Macron. I London tysdag fortalde NATO-sjefen kvifor han meiner det ikkje er tilfelle at alliansen er hjernedød.

– NATO har vorte langt meir fleksibelt. NATO er aktivt, tilpassar seg, og implementerer no den største kollektive forsvarsbudsjettauken sidan den kalde krigen. NATO trappar opp kampen mot terrorisme. Alliansen har vist seg i stand til å endre seg. Derfor er vi ein suksess, sa Stoltenberg.

Trump skrytte av Stoltenbergs innsats og sa at han har gjort ein veldig god jobb for å halde alliansen saman.

Budsjett, skatt og toll

– Jens har gjort ein god jobb for å samle NATO. Men det er urettferdig at USA betaler ein større del av sitt BNP, mellom 4 og 4,3 prosent, medan Tyskland betaler 1-1,2 prosent av eit langt mindre BNP. Det er urettferdig. EU behandlar USA svært urettferdig i handelsspørsmål, sa Trump, som dermed flytta temaet over på skattlegging, toll og handel.

Frankrike har nyleg vedtatt skatt på digitale tenester. Han rammar amerikanske nettkjemper som Google, Apple, Facebook og Amazon, selskap som i utgangspunktet betaler svært liten skatt i marknadene der dei tener pengar.

Trumps regjering meiner skatten diskriminerer dei amerikanske selskapa, og truar med å legge toll på amerikansk import av franske varer som svar. Det kan bety at amerikanske importørar må betale opptil 100 prosent toll på franske varer som champagne og ost.

– Viss nokon skal utnytte amerikanske selskap, så skal det vere oss, ikkje Frankrike. Eg vil ikkje at Frankrike skal skattlegge amerikanske selskap, sa Trump.

– Eg har alltid hatt eit godt forhold til Emmanuel. Nokre gonger seier han ting han ikkje bør seie, men vi respekterer kvarandre. Han gjer det han må, sa Trump, som meiner Frankrike er NATO-landet som treng meir vern enn noko anna.

Suksesshistorie

Stoltenberg var opptatt av å forsvare NATO som ei suksesshistorie.

– NATO er einaste organ der Europa og USA møtest kvar einaste dag. Det har vi gjort kvar dag i mange år. Det er forskjellar mellom 29 land som har ulik historie, geografi og politisk styre, men alle står samla for å verne kvarandre, sa NATO-sjefen.

Bakteppet er ikkje berre Macrons fråsegn om at NATO er hjernedødt, men òg at Tyrkia stiller vilkår om at NATO må støtte Tyrkias offensiv mot kurdisk milits og omtale militsen som terrorgrupper, før Tyrkia vil støtte NATOs forsvarsplan, som omfattar Baltikum og Polen – og også Noreg.

– Det er ikkje noko nytt at 29 allierte har ulike syn på mykje. Men trass i politisk usemje, står vi alltid samla, sa Stoltenberg på vegner av NATO.

Tyrkia

NATO-sjefen viste til at Tyrkia er ein viktig NATO-alliert og det einaste NATO-landet som grensar til Midtausten.

– Tyrkia var enormt viktig i vår felles innsats for å kjempe mot IS, der vi bidrog ved å bruke tyrkisk infrastruktur og basar, sa Stoltenberg. Han la til at Tyrkia, etter inngåing av avtalen sin med USA om å gå inn i det nordaustlege Syria, har bremsa frammarsjen der og at det no er færre valdshendingar enn før.

Trump forsvarte òg Tyrkias rolle.

– Eg har eit godt forhold til Tyrkia. Eg liker Tyrkia og eg går godt overeins med presidenten, sa Trump.

Trump viste mellom anna til at Tyrkia hjelpte USA i angrepet på IS-leiar Abu Bakr al-Baghdadi.

(©NPK)