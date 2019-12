New Zealand forbyr utanlandsk støtte før valet

utenriks

På New Zealand har det vore bekymring for faren for utanlandsk påverknad før valet for neste år. Tysdag vart det bestemt at det blir lagt ned forbod mot anonyme og utanlandske donasjonar over 50 newzealandske dollar, som svarer til om lag 300 kroner. Forbodet blir ifølgje justisminister Andrew Little innført for å verne demokratiet i landet. Samtidig blir det òg lagt ned forbod mot anonym politisk reklame på sosiale medium.

– Vi må verne integriteten til våre eigne val. Desse endringane vil redusere faren for at utanlandske pengar vil påverke valresultatet. Vi vil ikkje at vala våre skal gå i same retning som vi har sett andre stader der utanlandsk påverknad ser ut til å ha vorte utøvd, seier Little.

I dag er grensa for anonyme utanlandske donasjonar sett til 1.500 newzealandske dollar, men det skal vere smotthol i lovverket som gjer det mogleg å overføre inntil 30.000.

– Det skal ikkje vere nødvendig for nokon andre enn menneske frå New Zealand å donere pengar til dei politiske partia våre eller å prøve å påverke vala våre, seier Little.

Justisministeren nemnde ingen konkrete land han fryktar kan ha interesse av å påverke vala på New Zealand, men det har tidlegare vorte påpeika at Kina kan ha interesser av å påverke dei politiske prosessane i landet. Også etterretningssjefen i landet, Rebecca Kitteridge, åtvara tidlegare i år mot forsøket til framande statar på å påverke i landet.

(©NPK)