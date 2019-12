Putin gjer russiske appar obligatorisk på nye datamaskiner og smarttelefonar

utenriks

Lova blir gjeldande frå juli 2020. Målet med ho er å promotere russiskprodusert programvare.

Lova har vorte kalla anti-Apple-lova fordi ho tvingar Apple til å installere programvare som ikkje er produsert av selskapet på einingane sine.

Måndag kjem det ei liste over einingar som er omfatta av lova, og kva appar som skal installerast på einingane.

Lova er siste ledd i ein serie med lover som er meint å auke kontrollen med teknologisektoren. 1. november innførte landet ei lov som krev at alle internettleverandørar installerer ei eining som opnar for sentralisert kontroll over internettrafikken.

Førre veke fekk Apple kritikk for å ha «gitt etter» for russiske styresmakter. På kart og vêrmeldingar leverte av selskapet var den annekterte Krimhalvøya oppført som ein del av Russland. Apple sa i ettertid at dei vurderte å «justere si tilnærming» til problemstillinga.

(©NPK)