Elleve stadfesta døde etter tyfon på Filippinane

Tre personar drukna i provinsane Sorsogon og Camarines Sur, medan fire personar mista livet då tre fall på dei i provinsane Oriental Mindoro, Marinduque og Leyte, opplyser politiet.

I tillegg døydde to personar som følgje av hjarteinfarkt i Oriental Mindoro, medan éin person døydde av å få straum i seg i Camarines Sur. Eit ellevte offer døydde av «ukjente årsaker» på eit evakueringssenter i Sorsogon, ifølgje politiet.

Rundt 345.000 menneske er framleis i evakueringssenter i vente på grønt lys for å få dra heim.

Tyfonen slo inn over fastlandet med vindkast på opp mot 65 meter per sekund. I byen Gubat i Sorsogon-provinsen vart tak rivne av bygningar, og landsbyane rundt vart overfløymde då stormen rasa vestover med kurs gjennom Quezon-provinsen og øyane sør for hovudstaden Manila.

Kraftig regn øydela flyplassen i Legazpi City i Albay-provinsen då delar av taket kollapsa og glasruter i publikumsområda vart smadra. I Manila vart den internasjonale flyplassen stengt, medan stormen passerte området.

Kammuri er ifølgje Reuters den tjuande som treffer Filippinane i år.

