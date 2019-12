Johnson: – NATO må ikkje vike unna diskusjonar

utenriks

Onsdag formiddag ønskte Johnson resten av leiarane velkommen til NATOs toppmøte utanfor London. Der skal det mellom anna markerast at det er 70 år sidan alliansen vart grunnlagt.

– Det kjennest som om NATO har komme heim, sa Johnson etter at generalsekretær Jens Stoltenberg minte om at NATOs første hovudkvarter låg nettopp i London.

– Derfor er det passande å markere jubileet her. NATO er verdas mest vellykka militære allianse, fordi vi har klart å endre oss etter kvart som verda har endra seg, sa Stoltenberg i opningskommentaren sin då møtet starta.

– Og uansett usemjer har vi stått saman om kjerneoppgåva, å forsvare kvarandre – éin for alle, alle for éin, sa Stoltenberg.

Johnson minte om at sjølv etter 70 år er ikkje fred noko som kan takast for gitt.

– Vi må sikre at handling følgjer ord. Angrepet i London sist fredag viser kvifor vi må jobbe saman mot terror. Og vi må aldri vike unna for diskusjonar om nye realitetar, særleg nye truslar som oppstår. På toppmøtet kan vi styrke samhaldet som har gjort NATO til den mest vellykka alliansen nokosinne – og ta skritt for å sikre nye 70 år med fred og sikkerheit, sa Johnson før dørene vart lukka og møtet byrja.

