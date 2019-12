Kim Jong-un rir igjen

utenriks

Ikledd den brune vinterfrakken sin leidde Kim ei gruppe ryttarar, mellom dei kona Ri Sol-ju, gjennom eit snødekt landskap på veg mot Paektufjellet, ein sovande vulkan på grensa til Kina.

Ekspertar meiner dette tyder på at Kim no vil komme med ei form for politisk avgjerd. Også tidlegare har Kim Jong-un dratt til fjells før viktige avgjerder.

I desember 2017 besøkte han fjellområdet kort tid før USA og Nord-Korea byrja samtalar som førte til toppmøtet med USAs president Donald Trump i Singapore i juni 2018.

Kims nye ridetur skjer samtidig som at samtalane med USA står i stampe. Nordkoreanarane har gitt USA frist til nyttår med å komme med nye forslag for å redde atomsamtalane. Dersom dette ikkje skjer, har Nord-Korea varsla provokasjonar. Det nordkoreanske utanriksdepartementet uttalte tysdag at det er opp til USA å velje kva slags julegåve dei vil ha frå Nord-Korea.

I oktober var Sverige vert for fredsforhandlingar mellom USA og Nord-Korea utanfor Stockholm, men Nord-Korea trekte seg frå samtalane fordi dei meinte at USA ikkje hadde med seg noko å forhandle om.

(©NPK)