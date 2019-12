Mann arrestert i Russland for å ha lurt migrantar med falsk finskegrense

utenriks

Ifølgje russiske styresmakter hadde mannen tatt over 90.000 kroner i betaling frå fire sørasiatiske migrantar for å smugle dei over grensa til Finland.

Mannen bygde falske grensepostar slik at det skulle sjå ut som om dei hadde passert grensa til Finland, men mannen hadde aldri intensjonar om å halde lovnadene sine, opplyser den russiske grensevakttenesta til nyheitsbyrået Interfax.

Det er ikkje kjent kva land dei fire migrantane kjem frå. Lureriet skal ha skjedd førre veke. Mannen skal ha køyrt migrantane inn på ein sideveg og deretter tatt dei med vidare til fots til den falske grenseovergangen. Like etter vart alle fem arrestert.

Videoopptak som no er spreidd på russiske nettsider, viser korleis gruppa står med hendene i vêret mellom grantre i mørket.

Ein domstol i St. Petersburg gav onsdag ordre om at dei uheldige migrantane skulle deporterast.

Mannen bak det falske smuglarforsøket er sjølv frå Sentral-Asia og blir no sikta for svindel, ifølgje russiske medium.

(©NPK)