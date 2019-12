Politiet trur Wilma (17) vart drepen

utenriks

Det opplyser svensk påtalemakt i samband med at dei ber om meir tid til etterforskinga, skriv Aftonbladet. Også VG omtaler saka.

Politiet har gjennomført fleire undersøkingar ved heimen til 22-åringen. Aktor Jim Westberg vil ikkje seie om det er funne tekniske bevis for at 17-åringen vart drepen her, men politiet har sagt at mistanken mot mannen er styrkt.

Torsdag fann politiet ein kroppsdel frå Wilma som gjorde at dei ser bort frå at ho er i live.

17 år gamle Wilma vart sist sett i Uddevalla 14. november. Nokre dagar seinare vart ein 22 år gammal mann arrestert og sikta for drap.

(©NPK)