Stoltenberg: – Minner om budsjettforhandlingar

utenriks

– Det skjer noko heilt spesielt når leiarane møtest. Då blir det eit ekstra press for å finne løysingar. Og i ein organisasjon som er avhengig av konsensus, så treng du den typen press, seier Stoltenberg til NTB i etterkant av toppmøtet.

Ifølgje han minner det litt om budsjettforhandlingar på Stortinget.

– Det står i stampe til du får ein absolutt tidsfrist. Og då er det utruleg kva du kan få til av semje. Utan å trekke den samanlikninga for langt, er det noko tilsvarande med NATO.

I forkant av toppmøtet blokkerte Tyrkia for semje om nye forsvarsplanar for Baltikum og Polen. Kravet til tyrkarane for å støtte planane var tilslutning frå NATOs medlemsland til å klassifisere den kurdiske YPG-militsen som ei terrorgruppe.

Men etter intenst diplomati der fleire medlemsland og Stoltenberg sjølv var involvert, kom ei semje på plass. Dagen før toppmøtet hadde Stoltenberg òg eit møte med Erdogan om saka.

NATO-sjefen seier likevel at han ikkje kan gå inn på kva dei allierte har gjort for å få Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til å gå med på å seie ja til planane.

(©NPK)