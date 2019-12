To russiske diplomatar blir utviste etter drap i Berlin

utenriks

Avgjerda er tatt fordi russiske styresmakter ikkje har samarbeidd i drapsetterforskinga, opplyser det tyske utanriksdepartementet.

– Trass i fleire krav frå høgtståande tenestemenn, har ikkje russiske styresmakter samarbeidd på tilfredsstillande vis i etterforskinga, heiter det i ei fråsegn frå utanriksdepartementet.

Russlands utanriksdepartement fordømmer den tyske avgjerda.

Tyskland kan forvente seg at to av diplomatane deira blir utviste frå Russland, ifølgje formannen i utanrikskomiteen i det russiske underhuset, Leonid Slutskij.

– Har bevis

Meldinga frå Tyskland kjem etter at det tidlegare onsdag vart kjent at den føderale politistyresmakta tar over etterforskinga av drapet.

Den tyske politistyresmakta meiner dei har bevis for at russiske styresmakter eller styresmaktene i den russiske republikken Tsjetsjenia var involverte i drapet.

Utanriksdepartementet opplyser ikkje kven som er utvist eller kva stilling dei har, men begge to var tilsette ved den russiske ambassaden i Berlin. Utvisinga skjer med umiddelbar verknad.

Drepen på open gate

Den georgiske mannen vart skoten og drepen i august i år. Augnevitne fortalde då at ein mann kom syklande og skaut offeret bakfrå på kloss hald. Hendinga skjedde på høglys dag i ei travel gate i bydelen Moabit, ved den populære parken Tiergarten i Berlin. Drapsmannen avfyrte endå eit skot då offeret låg på bakken. Det heile verka som ei rein likvidering, ifølgje vitne.

Drapsmannen forsvann på sykkel. Politiet fann seinare denne dumpa i elva Spree i nærleiken. Også drapsvåpenet vart funne her.

Ein 49 år gammal mann frå Russland er arrestert i saka. Han blir òg mistenkt for å ha vore involvert i drapet på ein russisk forretningsmann i 2013, ifølgje DPA.

Salisbury

Drapet har vorte samanlikna med attentatet mot den tidlegare russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og dottera hans i Salisbury i Storbritannia i mars 2018.

Dei to vart forgifta med nervegifta novitsjok. Begge overlevde angrepet, men måtte vere lang tid på sjukehus. Russiske styresmakter har avvist at dei stod bak, og hendinga førte til eit iskaldt forhold mellom Storbritannia og Russland. Ei rekke russiske diplomatar vart utviste frå fleire land.